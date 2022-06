Programm wird verändert : Düsseldorf fördert keine Gasheizungen mehr

Düsseldorf Bürger erhalten das Geld aus dem städtischen Förderprogramm nur noch für Heizungen mit regenerativen Energien. Außerdem werden auch Hochwassergefährdete bedacht.

Die Stadt Düsseldorf verschärft ihre Richtlinien für die Vergabe von Fördergeldern zur Sanierung von Wohn- und Gewerbegebäuden. Künftig wird der Einbau von gasbetriebenen Wärmeerzeugungsanlagen nicht mehr gefördert. Die Verwaltung beklagt negative Effekte für den Klimaschutz . Eine Ausweitung gibt es derweil für Hochwassergefährdete: Wer in entsprechenden Gebieten in Düsseldorf wohnt, kann eine Förderung zum Einbau hochwasserbeständiger Fenster und Türen erhalten, die zugleich durch die gute Isolierung auch beim Energiesparen helfen.

Regionalförderung am Niederrhein : Leila: Mit Schwung in die zweite Runde

Bislang gab es noch zwei Fälle, in denen eine Förderung für besonders effiziente gasbetriebene Anlagen gewährt wurde. Die Unterstützung für den Einbau von Kraft-Wärme-Kopplung/Blockheizkraftwerken (BHKW) und Brennstoffzellenheizungen soll in der derzeit beratenen Neufassung entfallen. Als Ausgleich werden die Förderhöhen für Wärmepumpen und Fernwärme-Neuanschlüsse angehoben. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats stimmte dem Plan am Montag mit breiter Mehrheit zu, nun muss noch der Stadtrat in der kommenden Woche zustimmen. Dies gilt mit Blick auf das bisherige Meinungsbild als Formsache.