Leben in Düsseldorf : NRW.Bank fördert soziales Wohneigentum

Düsseldorf Mit einem neuen Programm will die Förderbank den Zugang zu Wohnraum für Menschen mit mittlerem Einkommen erleichtern. Auch der soziale Wohnungsbau soll weiter stark unterstützt werden.

Die Situation am Wohnungsmarkt in Düsseldorf bleibt weiterhin angespannt. Mieten und Kaufpreise für Wohneigentum steigen seit Jahren. Für viele Menschen in der Landeshauptstadt wird es immer schwieriger, erschwinglichen Wohnraum zu finden. Die staatliche NRW.Bank setzt darauf, den Bau von bezahlbaren Wohnungen zu fördern.

Das komme zum einen daher, dass es heute, im Gegensatz zu früher, viel mehr Einzelhaushalte gibt und weniger Menschen in größeren Familien in einer Wohnung zusammen leben. „Und dann gibt es noch den sogenannten Remanenzeffekt. Das bedeutet, dass Menschen auch dann in Wohnungen bleiben, wenn sich ihre Familienverhältnisse verändern“, so Kloth weiter. So blieben ältere Menschen oft noch viele Jahre lang in einer sehr großen Wohnung leben, auch nachdem die Kinder ausgezogen und der Partner verstorben sei. „Denn erstens sind diese Menschen an ihre Wohnung gewöhnt und möchten nicht ausziehen, und zweitens sind bei Altverträgen die Mietpreise deutlich günstiger“, so die Wohnungsmarkt-Expertin. Je mehr Menschen jedoch alleine in einer sehr großen Wohnung leben, desto knapper ist das Angebot für Wohnungssuchende.