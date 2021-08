Hilfe in Düsseldorf : Flutspenden sorgen für Rekord bei der Bürgerstiftung

Düsseldorf Die Düsseldorfer Bürgerstiftung hilft armen oder benachteiligten Menschen in der Stadt, ist aber auch bei Schicksalsschlägen wie dem Hochwasser zur Stelle. Die Bürger unterstützen großzügig – bei der Flut in besonderer Weise.

In drei Vergaberunden sind bis jetzt 170 Anträge positiv beschieden worden, in aller Regel erhalten die Menschen jeweils 3000 Euro. 110 Zahlungen gingen an Haus- beziehungsweise Wohnungseigentümer, weitere 60 an Bewohnern in Kleingartenvereinen. Geholfen wurde vor allem in den Anlagen Flinger Broich, Im Brühl, Am Schwarzen Weg, Weidenau/Im Brühl, Königsbusch. Tüllmann geht davon aus, dass bei der nächsten Vergaberunde die verbliebenen 90.000 Euro verteilt werden. „Danach haben wir keine Mittel mehr zur Verfügung.“