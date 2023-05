Luftverkehr in Düsseldorf Flughafen will mehr Nonstop-Flüge in die USA

Der erste Nonstop-Flug von Atlanta nach Düsseldorf landet am Dienstag, 9. Mai, um 8.35 Uhr – nach achteinhalb Stunden Flugzeit. Am folgenden Tag startet der erste Rückflug um 10.35 Uhr, Ankunft in Atlanta ist um 14.35 Uhr Ortszeit. Die Flugzeit beträgt zehn Stunden. Die Verbindung nach Düsseldorf wird es immer dienstags, donnerstags und samstags geben; in die andere Richtung geht es mittwochs, freitags und sonntags.