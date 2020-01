Passagier- und Gepäckkontrollen : Sicherheitsfirma Kötter bewirbt sich nicht für Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Das Sicherheitsunternehmen Kötter wird sich nicht für die ausgeschriebene Neuvergabe der Passagier- und Gepäckkontrollen am Düsseldorfer Flughafen bewerben. Das teilte das Unternehmen am Freitagmorgen mit.

Die Angebotsfrist für den Sicherheitsbereich am Airport Düsseldorf endet in rund eineinhalb Wochen. Dienstleister, die sich bewerben wollen, müssen nach Angaben des zuständigen Beschaffungsamts des Bundesinnenministeriums ihre Unterlagen bis zum 21. Januar eingereicht haben.

Das Sicherheitsunternehmen Kötter war seit 15 Jahren für die Kontrollen am größten NRW-Flughafen zuständig. Der Vertrag der Firma endet vorzeitig am 31. Mai 2020. Bis dahin wolle Kötter seine Dienstleistung „vollumfänglich“ erfüllen.

Warum die Firma Kötter die Kontrollen am Flughafen aufgeben will

Immer wieder gab es an den Luftsicherheitsschleusen Probleme. Häufig waren personelle Engpässe Grund dafür. Zuletzt kam es in den NRW-Herbstferien zu Wartezeiten von bis zu 50 Minuten an den Kontrollpunkten. Insbesondere in den vergangenen beiden Jahren gab es in den Ferienzeiten regelmäßig lange Warteschlangen.