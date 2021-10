Ärger am Flughafen : Flughafen-Sicherheitsdienst DSW setzt Geschäftsführer ab

Ärger am Flughafen

Düsseldorf Das Unternehmen soll sich nach Informationen unserer Redaktion von Geschäftsführer Peter Lange getrennt haben. Die Bedingungen am Düsseldorfer Flughafen gelten als schwierig.

Der Sicherheitsdienstleister am Düsseldorfer Flughafen DSW tauscht nach Informationen unserer Redaktion sein Führungspersonal aus. Sowohl Geschäftsführer Peter Lange als auch der Niederlassungsleiter in Düsseldorf sollen ihre Positionen verlieren. Das Unternehmen und Lange selbst wollten diese Informationen am Dienstag auf Anfrage nicht bestätigen oder kommentieren.