Was ist mit Lotta los? Flughafen-Orakel erschnüffelt Deutschlands EM-Aus

In der weiten Welt der Weissager und Seher ist seit je her bekannt, dass große Prophezeiungen der inhaltlichen Aufschlüsselung bedürfen. Und so wie einst die Pythia im Orakel von Delphi, sah sich auch Lotta an der Gepäckförderanlage 20 enthemmenden, bewusstseinsdimmenden Dämpfen ausgesetzt – Dämpfen von Käse und Fleischwurst. In diesem Sinne kann die Interpretation nur lauten: Dänemark wird bis kurz vor Schluss führen. Doch ein sattes Kopfballtor von Niklas „Lücke“ Füllkrug nach Jamal Musialas Flanke in der 98. Minute bringt Deutschland in die Verlängerung. Den entscheidenden 14. Elfmeterschuss versenkt Waldemar Anton und entfacht das Feuer der Final-Euphorie. Genau so wird Lotta ihre Prophezeiung gemeint haben. Und alle haben verstanden. Lotta ist doch schließlich keine bloße Fleischwurst-Kassandra.