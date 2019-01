Vorfall im Sommer 2018: Behörde untersucht Beinahe-Kollision am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf Im Juli 2018 kam es am Düsseldorf fast zu einer Katastrophe. Ein Ultraleichtflugzeug war nur knapp an einem startenden Airbus vorbeigeflogen. Jetzt hat die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen (BFU) die Ermittlungen übernommen.

Der „schwere Vorfall“ aus dem Juli 2018 ist Gegenstand eines Zwischenberichts, der in der vergangenen Woche von der Behörde veröffentlicht wurde. Demnach war ein Ultraleichtflugzeug in der Kontrollzone am Flughafen nur etwa 750 Meter an einem Airbus A320 vorbeigeflogen, der gerade gestartet war. Das Kollisionswarnsystem des größeren Flugzeugs war etwa 700 Meter über dem Erdboden angesprungen und hatte den Piloten aufgefordert seinen Kurs zu korrigieren.