Neue Haltestelle am Düsseldorfer Flughafen So sieht die Baustelle der U81-Linie aus

Die neue Linie soll den Flughafen an das bestehende Stadtbahnnetz anschließen und so S-Bahnen und Züge entlasten. Seit 2019 wird im ersten Bauabschnitt gearbeitet, der zwischen dem Freiligrathplatz an der Messe und dem neuen unterirdischen Bahnhof am Flughafen verläuft. In den weiteren drei Bauabschnitten soll die Strecke zunächst im Westen über die Station Merkur Spiel-Arena/Messe Nord in Richtung Neuss, Meerbusch und Krefeld verlängert werden. Nach Osten ist eine Erweiterung über den bestehenden Fernbahnhof bis nach Ratingen geplant. Wie genau die U81 den Rhein überqueren soll, ist noch nicht final entschieden. Möglich ist der Bau einer neuen Brücke oder auch eines Tunnels. Hierzu wurde bereits eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt. Die grobe Trasse soll nun im Zuge einer Vorplanung untersucht werden, dann soll eine Entscheidung fallen.