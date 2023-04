Umwelt in Düsseldorf Flüsse und Bäche sind in keinem guten Zustand

140 Kilometer an Fließgewässern gibt es in Düsseldorf – den Rhein ausgenommen. Aktuell ist keiner der 15 berichtspflichtigen Abschnitte von Flüssen und Bächen auf Düsseldorfer Gebiet in einem guten ökologischen Zustand oder besitzt ein gutes ökologisches Potenzial. Dabei sieht die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vor, dass bis 2027 genau dieser Zustand erreicht sein soll.