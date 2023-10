Proteste am Samstag in Düsseldorf Flüchtlinge sollen Ende 2024 an die Schwannstraße ziehen

Zeitgleich will „Düsseldorf stellt sich quer“ (DSSQ) als Bündnis gegen Rassismus für eine Gegendemonstration zusammenkommen. „Das Aufnahmesystem für Geflüchtete in Düsseldorf funktioniert“, sagt Christian Jäger, Sprecher des Bündnisses. „Trotzdem versucht die AfD jetzt, Ängste vor einer neuen Unterbringung heraufzubeschwören. Das ist plumpe, rassistische Stimmungsmache, für die es in unserer internationalen Stadt keinen fruchtbaren Boden gibt.“ Unter anderem sei in den Briefen der AfD, die viele Anwohner erhalten haben, unsachgemäß vor „unbegleiteten jungen Männern“ gewarnt worden. Auch politische Parteien wie die SPD haben zur Teilnahme an der Gegendemo aufgerufen. Laut Polizei rechnet DSSQ mit 500 Demonstranten.