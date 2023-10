Proteste am Samstag in Düsseldorf Flüchtlinge sollen Ende 2024 an die Schwannstraße ziehen

Die Pläne werden derweil zum politischen Spielball. Der AfD-Kreisverband Düsseldorf hat am kommenden Samstag ab 14 Uhr eine Kundgebung auf dem Frankenplatz in Derendorf angekündigt und wirbt auch mit Flugblättern in der Nachbarschaft für die Versammlung. Das Gebiet drohe, zu einem Brennpunkt zu werden, so die Argumentation der AfD.