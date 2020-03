Kostenpflichtiger Inhalt: Appell an Bundesregierung : Warum Düsseldorf Flüchtlinge aus Griechenland aufnehmen will

In solchen Containerheimen werden Flüchtlinge untergebracht. Dieses in Ludenberg wird zur Quarantänestation für Corona-Kranke umgewidmet. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Stadtspitze beteiligt sich an einem Appell, die Not der Gestrandeten an der EU-Außengrenze zu mindern – und bietet die freiwillige Aufnahme von Flüchtlingen an. Platz in den Unterkünften wäre vorhanden.