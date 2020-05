Unterkunft in Düsseldorf unter Quarantäne : Flüchtling liegt mit Corona auf der Intensivstation

Düsseldorf Wie in der Vorwoche schon musste die Stadt wieder eine Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne stellen. Dieses Mal betrifft es Bewohner in Mörsenbroich. Eine Person liegt auf der Intensivstation.

Die Gemeinschaftseinrichtung für Flüchtlinge an der Robert-Stolz-Straße in Mörsenbroich steht mit insgesamt 140 Bewohnern unter Quarantäne. Das teilte die Stadt am Sonntagabend mit.

Am Montagmorgen wird ein Team vor Ort sein, das bei den verbliebenen Bewohnern mobile Abstriche abnehmen wird. In der vergangenene Woche wurden in einer Unterkunft an der Monschauer Straße in Heerdt fast 70 Menschen unter Quarantäne gestellt. Zuvor waren vier Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.