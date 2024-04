Palastblühen im Kunstpalast Düsseldorf Wenn die Blumen perfekt zur Kunst passen

Fotografien der Kunstwerke und eigene Zeichnungen dienen als Vorlage der floralen Formate. Astrid Frauke Zimmermann von der „Tannendiele“ an der Tannenstraße (der Name ist Konzept) baut ihre Inszenierungen im Kopf. Sie hat sich für das Gemälde „Heiliger Franziskus in der Meditation“ des spanischen Barockmalers Francisco de Zurbarán entschieden. „Das Bild strahlt eine ungeheure Ruhe aus. Die eher dunklen Farben greife ich bei der Auswahl an frischen und getrockneten Blumen auf. Orchideen und Anthurien – auch Flamingoblumen genannt - spielen die Hauptrollen“, erzählt sie.

Eine Installation, die von der Decke herabhängt und im Laufe der Ausstellungstage eintrocknen kann, plant Sabine Krusekopf, Chefin der Dornrose an der Lindenstraße in Flingern. Sie mag diese Herausforderung, mit viel zum Detail Blumen und Kunst in eine neue Beziehung zu setzen.