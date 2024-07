Handwerk in Düsseldorf Er will der beste Florist in Deutschland werden

Er wetteifert mit acht Kollegen um den Titel. Voraussetzung war die Meisterschaft im Landeswettbewerb, der 40-Jährige ist bayrischer Landesmeister, denn er hat bis vor Kurzem in München gearbeitet. Seit Februar lebt er in Düsseldorf, ihm gehört das Blumenhaus am Hofgarten an der Kaiserstraße. Er hat es von der renommierten Floristin Susanne Schmitt übernommen, die mit ihrem Lebensgefährten, dem Sternekoch Volker Drkosch, auf Weltreise ist. „Wir haben uns oft getroffen – ob auf Messen oder Ausstellungen“, sagt der 40-Jährige. „2013 habe ich mich sogar mal bei ihr in Düsseldorf beworben“, erinnert er sich. Doch es kam anders. Als er nun hörte, dass sie ihren Laden verkaufen wollte, hat er zugegriffen. Für den Weltenbummler ist er der erste eigene Laden.