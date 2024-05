Auszeichnung des Handwerks Mittelstands-Forscherin in Düsseldorf mit Floriansplakette geehrt

Das NRW-Handwerk und die Schornsteinfeger-Innung haben die Präsidentin des Instituts für Mittelstandsforschung, Friederike Welter, mit der Floriansplakette geehrt. „Sie verknüpfen fundierte Wissenschaft mit Politikberatung zum Anfassen und Umsetzen“, sagte der Präsident von Handwerk.NRW, Andreas Ehlert, an die Forscherin gewandt. „Ihr Wort hat Gewicht – nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern auch bei politischen Entscheidungsträgern und in Ministerien.“ Die Auszeichnung geht seit 1989 an Personen, die sich in besonderer Weise um die Belange von Handwerk und Mittelstand verdient gemacht haben.