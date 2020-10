Flohmarkt in Düsseldorf : Vintage, Schmuck und Schuhe sind gefragt

Der Flohmarkt „Weiberkram“ lockte viele Besucherinnen auf das Gelände in Holthausen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Flohmarkt „Weiberkram" im Bon Bon in Holthausen zog mit 140 Ständen rund 300 Besucherinnen an. Die Veranstaltung hat ausschließlich Frauen als Zielgruppe und kommt gut an.

Von Claudia Hötzendorfer

Das Bon Bon, die alte Parfümfabrik an der Bonner Straße, wurde am Wochenende zur Anlaufstelle für Shopping-Fans. Die Auswahl war groß, die Zielgruppe dabei klar definiert. „Keine Männer- und keine Kinderklamotten“, sagt Veranstalterin Melanie Diop. Beim Flohmarkt „Weiberkram“ sollte es nur Dinge für Frauen geben.

Vor elf Jahren hatte die Wahl-Düsseldorferin die Idee für das Konzept. Sie arbeitete als Designerin für eine Modemarke und mochte es nicht mehr hinnehmen, dass in der Branche immer wieder Ressourcen verschwendet würden. „Das muss auch nachhaltiger gehen“, fand Melanie Diop und stellte ihre goldenen Regeln für einen gelungenen Mädelsflohmarkt auf. „Kein Ramsch, keine Plagiate, nichts Kaputtes, und gewaschen sollen die Sachen auch sein.“ Das Konzept kam an. Feste Anlaufstelle war für den „Weiberkram“ jahrelang das „Boui Boui“ in der alten Schraubenfabrik in Bilk. Nach dessen Schließung ist der Flohmarkt nun umgezogen auf das Gelände in Holthausen.

Vor dem Stöbern ist am Sonntag allerdings Geduld gefragt. Denn während Celina Klochhal und ihre Freundin Svenja Nörtmann noch letzte Hand an ihrem Stand auf dem Gelände anlegen, stehen die Besucherinnen draußen bis zu zwei Stunden in der Schlange. Der Wind fegt immer wieder leichtere Kleider und Blusen von Stangen oder Tischen. Die Besucherinnen bringt das Herbstwetter aber nicht aus der Ruhe: Schließlich lässt sich auf so einem Markt so manches Einzelstück entdecken, wie eine kaum getragene Designer-Lederjacke für 40 Euro.

Celina und Svenja sind zum ersten Mal als Verkäuferinnen da. „Wir wollten es einfach ausprobieren“, erklärt Celina, die aus Duisburg angereist ist. „Vintage, Schmuck und Schuhe sind besonders gefragt“, bilanziert sie zufrieden.

Während sich vor der Halle die Menge verteilt, wird es mit dem Abstandhalten drinnen jedoch schwierig. Dicht an dicht drängeln sich die Modebegeisterten durch die Gänge. „Ich bin froh, hinter dem Tisch zu stehen“, sagt dazu Ann-Kathrin Seidel. Auch für sie ist der Mädelsflohmarkt eine Premiere. „Ich habe so einen vollen Kleiderschrank. Vielleicht kann ich anderen eine Freude mit den Sachen machen“, sagt sie.