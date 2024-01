Flixbus und Flixtrain in Düsseldorf Flix erhöht Preise zum Bahnstreik um bis zu 400 Prozent

Wer am Samstagmorgen von Düsseldorf nach Berlin mit dem Flixtrain fahren will, zahlt 100 Euro, also 400 Prozent mehr als sonst. Die Bus-Verbindung kostet 47 Euro, fast drei Mal so viel wie üblich. „Nur noch drei Plätze verfügbar“, heißt es auf der Internetseite von Flix zu dieser Verbindung. Die Nachfrage treibt den Preis, denn das Angebot ist begrenzt.