Bauprojekt in Düsseldorf-Flingern : Warum es bei „Hinz & Kunz“ nicht weitergeht

Der Aushub und die Vorbereitungen für den Rohbaubeginn sind abgeschlossen. In die Höhe wird in diesem Jahr aber nicht mehr gebaut. Im Hintergrund steht die alte Fassade. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Auf der „Hinz & Kunz“-Baustelle in Düsseldorf-Flingern wird seit Wochen nicht gearbeitet. Wann die Arbeiten an dem neuen Wohnquartier weitergehen sollen und was die Gründe für den Stillstand sind.