Feuer mit drei Toten in Düsseldorf-Flingern Verletzte schwebt nach Brand noch immer in Lebensgefahr

Drei Menschen sind bei einem Brand in einem Düsseldorfer Wohnhaus gestorben, 16 Personen wurden verletzt, zum Teil schwer. Eine Frau schwebt auch sechs Tage nach der Explosion mit anschließendem Feuer weiterhin in Lebensgefahr. Ihr Zustand sei noch immer kritisch, sagte Staatsanwalt Martin Stücker. Andere Verletzte durften die Kliniken mittlerweile wieder verlassen. Einige waren nur wenige Stunden zur ambulanten Behandlung in Krankenhäusern.