Schützenfeste in Düsseldorf Flingern stellt das jüngste Führungsduo

Stephan ist es egal, er arbeitet mit Nitschke eng im Team zusammen und nimmt nicht nur die Hauptleute der einzelnen Kompanien mit, sondern den gesamten Verein. „Wir arbeiten transparent. Wenn wir Ideen haben, kommunizieren wir sie“, verdeutlicht der 2. Chef. „Und wir sind an jeder Idee, die an uns herangetragen wird, interessiert.“

Die Zeit den Traditionsverein, er wurde bereits 1868 gegründet, komplett in die Moderne zu führen, hatte das Führungsduo noch nicht. Für kleinere Änderungen auch für das aktuell laufende Schützenfest, reichte es allemal. „Für das Fest haben wir beispielsweise zwei Verlosungen eingeführt. Bei der ersten haben wir 100 Kirmestaler verlost, die bei den Schaustellern eingelöst werden können“, sagt Nitschke. „Bei der zweiten kann man 150 Euro in bar gewinnen. Wer auf der Kirmes war, erhält von den Schaustellern Kirmesmarken und die kommen am Dienstag 18 Uhr in den Lostopf.“ Das kam nach seiner Aussage sowohl bei den Schaustellern als auch bei den Besuchern gut an.