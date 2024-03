Brückenerneuerung in Düsseldorf-Flingern Sperrung der Rosmarinstraße dauert deutlich länger

Im Anschluss an die Arbeiten an der Eisenbahnbrücke Rosmarinstraße sollte im Sommer die direkt benachbarte, viergleisige Eisenbahnbrücke Ronsdorfer Straße südlich des Hagebuttenwegs erneuert werden. Aufgrund der schlechten Witterung konnten die dafür notwendigen Vorarbeiten Anfang des Jahres laut Bahn nicht durchgeführt werden. Dadurch müsse der Bauablauf angepasst werden. Die nötigen Vorarbeiten sollen demnach noch in diesem Jahr stattfinden.