Nach Explosion und Brand in Düsseldorf Spendenaufruf für 18-jähriges Opfer – bereits 20.000 Euro gesammelt

Nach dem verheerenden Brand in einem Kiosk in Düsseldorf-Flingern in der Nacht zu Donnerstag konnten die drei Opfer identifiziert werden. Einer von ihnen ist der 18-jährige Ada Abay, der in dem Wohnhaus oberhalb des Kiosks an der Lichtstraße wohnte. Nach dem ersten Befund der Polizei am Freitag seien er und ein weiterer Mann an den Folgen einer Rauchgasintoxikation gestorben. Noch am Vortag hatte seine Schwester in den sozialen Medien einen Vermisstenaufruf gestartet: „Wir suchen meinen Bruder Aba Abay. Er ist bei der Explosion auf der Lichtstraße womöglich rausgeflüchtet, aber wir haben keine Info über seinen Standort“, hieß es dort.