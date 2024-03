Blaulicht in Düsseldorf Seniorin aus verrauchter Wohnung gerettet

Flingern · Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am Freitagabend, 1. März, zu einem Einsatz an die Hermannstraße in Flingern ausrücken. Eine Seniorin war in ihrer Wohnung ohnmächtig geworden und bei dem Sturz an den Herdknopf gekommen.

03.03.2024 , 17:42 Uhr

Am Hermannplatz in Flingern kokelten Lebensmittel auf einer unabsichtlich angestellten Herdplatte. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Da sie kurz zuvor darauf Lebensmittel abgestellt hatte, erhitzten diese sich. Anwohner bemerkten gegen 21 Uhr die Rauchentwicklung. Durch ihr Klopfen kam die Frau wieder zu Bewusstsein und konnte zur Tür robben. Nachbarn zogen die leicht Verletzte aus der verrauchten Wohnung. Die Rentnerin wurde laut Feuerwehr mit Verdacht auf Rauchvergiftung ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Wehrleute lüfteten die Wohnung.

