Pläne für Gelände in Düsseldorf-Flingern : Neues Wohnviertel im Märchenland

Düsseldorf Am Froschkönigweg in Flingern soll ein komplett neues Wohnviertel auf einem mehr als 40.000 Quadratmeter großen Areal entstehen. Der Kölner Projektentwickler Pantera hat dafür insgesamt sieben Grundstücke im sogenannten Märchenland von privaten Eigentümern erworben und zu einer großen Fläche zusammengeführt, wie jetzt mitgeteilt wurde.

„Für uns steht damit die größte Projektentwicklung der Firmengeschichte an“, sagt Pantera-Vorstand Michael Ries.

Unter anderem sollen auf dem Areal Wohnungen verschiedener Größe sowie kleine Einzelhandels- und Gewerbeflächen zur wohnortnahen Versorgung entstehen. „Die Weiterentwicklung der städtebaulichen Planung wird in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Düsseldorf geschehen, insbesondere, um das Projekt mit den Bedürfnissen der Menschen im Stadtteil Flingern abzustimmen“, sagt Michael Ries. Angedacht sei, Wettbewerbe für die einzelnen Blöcke des Vorhabens auszuschreiben. So soll auch beim Architekturkonzept eine hohe Qualität und Abwechslung gewährleistet sein. Angesichts der Größe des Gebietes dürfte auch eine Kita als weitere Nutzungsoption in Frage kommen.

Das Unternehmen bezeichnete die Lage der erworbenen Grundstücke als ideal. Die Innenstadt wie der Flughafen seien für die künftigen Bewohner mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Durch den S-Bahnhof Düsseldorf-Flingern gebe es zusätzlich eine schnelle Verbindung in umliegende Städte. Laut dem in Abstimmung mit der Stadt befindlichen städtebaulichen Entwurf für die „Nutzungen Froschkönigweg“ seien in unmittelbarer Nähe der Projektentwicklung überdies auch noch Sportstätten, Schulgebäude und ein Hotel denkbar, hieß es weiter.