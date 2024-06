Shopping in Düsseldorf Flingern lädt zum „Kauf & Plausch“ ein

Pünktlich zum offiziellen Sommeranfang am 20. Juni kommt frischer Wind nach Flingern: Das Viertel lädt an diesem neu interpretierten langen Donnerstag erstmalig zu „Kauf & Plausch“ ein. Von 15 bis 22 Uhr öffnen mehr als 50 Einzelhändler, Restaurants, Feinkostgeschäfte, Kunstgalerien und weitere Gewerbetreibende ihre Türen und bieten ein buntes Programm für ihre Besucher an.