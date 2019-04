Bauen in Düsseldorf : Hotelpläne für Kiefernstraße gekippt

Düsseldorf Die Cube Real Estate wollte unter anderem einen Komplex mit 300 Hotelbetten auf dem Areal zwischen Kiefern- und Erkrather Straße bauen. Nach Protesten von Anwohnern und Bezirkspolitikern hat man sich neue Gedanken gemacht.

Was genau hinter dem Begriff Mikroappartements steckt, wird sich zeigen. Momentan ist nur für einen schmalen Streifen entlang der Kiefernstraße Wohnbebauung ab dem ersten Obergeschoss erlaubt, die restliche Fläche ist als Sondergebiet ausgewiesen. „Dort ist eine Wohnbebauung erstmal nicht möglich“, sagt Harald Schwenk (Grüne), dafür müsste die Bezirksvertretung eine Befreiung erteilen. Ob entlang der Erkrather Straße auch Mikroappartements realisiert werden können, ist unsicher. Eigentlich gibt es die Festsetzung, dass an viel befahrenen Straßen nur Nutzräume wie Bad oder Küche, Aufenthaltsräume dagegen an der lärmabgewandten Seite liegen. Diese Aufteilung ist bei Einzimmer-Wohnungen nicht möglich, „obwohl es auch bautechnische Raffinessen gibt“, sagt Schwenk, der sich aber nur schwer vorstellen kann, dass es dafür Förderzusagen gibt.

Dass der Entwickler zusammenarbeiten will mit Politik und Nachbarschaft, ist nicht selbstverständlich, „sogar ziemlich singulär“, findet Schwenk. Sogar geförderter Wohnraum soll zwischen Kiefern- und Erkrather Straße entstehen, „obwohl der Investor wegen des Bebauungsplans nicht dazu verpflichtet ist“, sagt Uwe Wagner, der davon ausgeht, dass die Bauvoranfrage in der Sitzung der Bezirksvertretung 2 am 28. Mai vorgelegt wird. „Der Investor ist von seiner ursprünglichen Planung fast komplett abgekommen“, so der Bezirksbürgermeister, der keinen Nutzen für ein Hotel an der Stelle gesehen hat, weil gleich gegenüber an der Kettwiger Straße das B&B steht, ein paar Meter weiter, am Stadtwerke-Park, bald das Carloft-Hotel eröffnet.