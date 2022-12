Weihnachten in Düsseldorf Heimatdörfchen im Kleingartenverein

Düsseldorf · Besser als nichts: Martin Wilms hatte seinen Weihnachtsmarkt „Heimatdörfchen“ nach dem Fiasko in der Düsseldorfer Carlstadt am Wochenende für drei Tage in Flingern aufgebaut.

18.12.2022, 18:25 Uhr

Veranstalter Martin Wilms (l.) und Lorenzo Moral Pozo, Wirt der Gaststätte auf dem Kleingartengelände, zogen am Wochenende an einem Strang. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Tino Hermanns