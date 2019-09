Durchsuchung im Stadtteil Flingern : Polizei beschlagnahmt mehrere Kilo Amphetamine in Düsseldorf

Foto: Polizei Pressestelle Düsseldorf Bei einer Hausdurchsuchung konnten mehrere Kilogramm Amphetamin sowie andere Drogen sichergestellt werden.

Düsseldorf Mehr als fünf Kilogramm Amphetamin sowie Kokain konnten Drogenfahnder in einer Wohnung in Flingern beschlagnahmen. Bei einem 34-jährigen Mann fanden sie darüber hinaus Waffen.

Seit vergangenen Freitag sitzt ein 34-jähriger Düsseldorfe in Untersuchungshaft. Bei einer Hausdurchsuchung am vergangenen Freitag in seiner Wohnung in Düsseldorf Flingern waren bei ihm mehrere Kilogramm Amphetamin sowie andere Drogen sichergestellt worden.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens hatten sich Hinweise auf den Deutschen und seine Wohnung in Flingern ergeben. In den frühen Morgenstunden, am Freitag, 27. September, vollstreckten zivile Drogenfahnder des Rauschgiftkommissariats 21 einen Durchsuchungsbeschluss.

Hierbei fanden sie nicht nur über fünf Kilogramm Amphetamin sowie geringe Mengen Kokain, sondern auch griffbereit in der Wohnung einen sogenannten "Totschläger" und ein Fleischerbeil. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt und der Mann festgenommen. Zu dem 34-Jährigen gibt es bereits einschlägige kriminalpolizeiliche Vorerkenntnisse. Er wurde noch am selben Tag einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

(wie)