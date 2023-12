Check und Recheck in Düsseldorf Wie fit sind die Kinder in Flingern?

Aber was sind nun die Ergebnisse für Flingern? Ein allgemeines Phänomen ist es, dass die motorische Leistungsfähigkeit von Kindern abnimmt, sagte er. „Für Düsseldorf stimmt das aber nicht“, so der Sportwissenschaftler. Auch das Vorurteil, dass Kinder immer dicker werden, stimmt in Düsseldorf nicht. Gemessen worden ist das bei den Kindern über den Body Mass Index (BMI), der in dem Alter noch eine zuverlässige Aussage zu dem Gewicht liefere. Seit 2008 haben die Kinder laut den Messwerten abgenommen. Kemper denkt, dass das mit dem offenen Ganztag an Schulen zusammenhängt. Dort bewegen sie sich beim Spielen und erhalten gesunde Mahlzeiten.