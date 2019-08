Aktionstag in Düsseldorf-Flingern : Die Zukunft fällt nicht ins Wasser

Flingern Nord Bei einem Aktionstag auf dem Hermannplatz drehte sich am Sonntag alles um die Themen Zukunft und Nachhaltigkeit.

Nicht nur im Wetter war der Wurm drin – auch in der dunkelgrünen Kompostkiste am Stand von Ulrike Buchholz. Als Vertreterin der „Wurmkistenfreunde“ war sie auf dem Aktionstag der Zukunftsfreunde genau richtig, schaffen es die kleinen wirbellosen Tierchen doch mühelos, Obst- und Gemüseabfälle in wenigen Monaten zu erstklassigem Humus zu verwandeln. „Man startet mit rund 1500 Würmern und setzt sie in mit Wasser gequollene Kokoserde“, erklärte die Expertin und öffnete eine der Wurmkisten – dort wimmelte es nur so voller kleiner dünner, rötlicher Tierchen zwischen Erde und Zeitungsschnipseln, „das Papier benötigen sie für die Zellulose. Dann gibt man nach einer Woche Abfälle dazu und das ganze nimmt seinen Lauf. Der Humus ist absolut nährstoffreich und die gewonnene Flüssigkeit eignet sich hervorragend als Gießwasser.“