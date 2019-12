Stadtteile International : Die kleine Botschaft Portugals

Flingern-Süd Der Portugiese Armando Cortes betreibt drei Restaurants, in denen Landsleute auch Hilfe für ihr Leben in Deutschland erhalten.

Seine Wurzeln kann Armando Cortes nur schwer verbergen. Immer wenn der 61-Jährige spricht, ist sein portugiesischer Akzent unüberhörbar. Auch heute noch, obwohl Cortes bereits 1970 nach Deutschland gekommen ist. Rein äußerlich erinnert er aber nicht wirklich an das südländische Klischee, das hierzulande Portugiesen zugeschrieben wird. Über seinen schmalen Lippen hat sich Cortes einen Schnurrbart wachsen lassen.

Seine langen grauen Haare verbirgt er unter einem Barrett, das er fast bis zu seinen schmalen grauen Augenbrauen zieht. Auf der knallroten Kopfbedeckung prangen fünf goldene Sterne, die aus seiner Heimat stammen. „Das Barrett ist mein Markenzeichen. Ich trage es schon seit 30 Jahren“, sagt Cortes in seinem unnachahmlichen Akzent.

Info Drei Restaurants an der Erkrather Straße Drei Restaurants an der Erkrather Staße Clube Português Erkrather Straße 197 Frango Português Erkrather Straße 224 Cave Tapas Erkrather Straße 218b

Der Portugiese lebt nun seit 50 Jahren in Deutschland. In Düsseldorf macht er damals eine Ausbildung zum Schaufensteraussteller, arbeitet anschließend 20 Jahre für das Kaufhaus Karstadt. 1990 macht sich der kunstinteressierte und handwerklich begabte Cortes als Dekorateur selbstständig. Später eröffnet er sein erstes eigenes Restaurant, in dem es portugiesische Küche gibt. 2004 ist das gewesen, an seiner Seite sind die Landsleute Filip Castelo (52) und Jose Esteves (51). Die Männer sind ein eingespieltes Team, betreiben in Flingern-Süd drei Gaststätten in einem Umkreis von rund 200 Metern.

Der Schritt, nach Deutschland auszuwandern, ist für Cortes bis heute ein Glücksgriff. In Deutschland fühlt er sich zu Hause, Heimweh hat er nicht. Dafür sorgt er aber auch ein bisschen selbst. In seinen Restaurants finden sich viele kleine Details – Bilder, Kacheln und Figuren–, die an Portugal erinnern. Für die Terrasse wurde extra ein Fliesenleger aus Lissabon eingeflogen. Die Verbundenheit zum Heimatland spiegelt sich auch auf dem Teller wieder. Castelo fährt mindestens einmal im Monat nach Portugal und importiert Wurst, Käse und andere Zutaten.

Cortes, Castelo und Esteves versuchen nicht nur mit Essen ein Stück ihrer Kultur nach Düsseldorf zu bringen. Jedes Jahr am 10. Juni veranstalten sie eine Feier zu Ehren der Entdeckung Indiens, die dem portugiesischen Seefahrer Vasco da Gama zugeschrieben wird. Seit sechs Jahren wird im Restaurant auch ein Suppenfest gefeiert, das seinen Ursprung im kleinen Dorf Vila Verde-Sabariz hat. „Wir bekommen alte Töpfe aus dem Dorf und bringen sie anschließend auch wieder dahin zurück“, sagt Castelo, der im Sauerland geboren wurde und selbst nie in Portugal gelebt hat.

Seine Eltern sind aber beide auf der iberischen Halbinsel geboren. Zum Suppenfest kommen dann auch der Bürgermeister des kleinen Örtchens und andere Einwohner. Mit den Restaurants holen die drei Freunde ihre Heimat ins Rheinland. Das klappt gut, ihre Landsleute fühlen sich sehr wohl. „Viele Portugiesen sagen, sie sind in unserem Lokal zu Hause angekommen“, sagt Cortes. Für die Betreiber ist dieses Lob ein Erfolg – angesichts der Tatsache, dass Essen eine große Leidenschaft bei den Portugiesen ist. „Wein und gutes Essen ist uns sehr wichtig“, sagt Cortes. „Viele sind bereit, 200 Kilometer zu fahren, nur um lecker zu essen.“

Die Lokale sind für die portugiesische Gemeinschaft in Düsseldorf, die schätzungsweise 1900 Menschen zählt, längst mehr als nur ein Platz, an dem es Essen aus der Heimat gibt. Die Restaurants sind zu einer Anlaufstelle für viele Portugiesen in Düsseldorf geworden, die Fragen zum Leben in Deutschland haben, Hilfe bei Behördengängen brauchen oder Kontakt zu Landsleuten suchen. „Wir sind zu einer Art kleinen Botschaft für die Leute geworden“, sagt Castelo. Mit dieser Rolle können die drei Portugiesen gut leben. Sie fühlen sich längst nicht mehr nur kulinarisch für Mitmenschen aus ihrer Heimat Portugal verantwortlich.

Aufgrund der mittlerweile sehr starken Verbundenheit zu Deutschland kann Cortes seine Kindheit, die er als „nicht einfach“ beschreibt, immer besser abhaken. Sein Vater stirbt, als er fünf Jahre alt ist. Von da an wächst er als einziger Mann im Haus und gleichzeitig als Nesthäkchen der Familie gemeinsam mit seiner Mutter, seiner Oma und seinen drei Schwestern auf. Cortes‘ Ursprung liegt an der Algarve, einer Küstenregion im Süden Portugals. „Dort ist es sehr schön und sehr warm“, erinnert er sich. „Ich habe die Region noch erlebt, als sie nicht hauptsächlich vom Tourismus gelebt hat, sondern von der Fischindustrie.“

Seine Heimat verlassen wollte Cortes unbedingt, bevor er 13 Jahre alt wird. Denn Portugal ist damals noch ein faschistisch regiertes Land, wie er erzählt. „Mit 13 Jahren hätte ich nicht mehr ausreisen dürfen und hätte später zum Militär gemusst.“ Das Regime, das viele Kriege führte, hätte damals jede verfügbare Kraft eingezogen.