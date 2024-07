Düsseldorf Polizei geht von Brandstiftung in Kleingartenverein aus – mit hohem Schaden

Es hatte jedoch früh Hinweise darauf gegeben, dass jemand die Lauben mutwillig in Brand gesteckt hatte. Eine Pächterin sagte unserer Redaktion am Tag nach dem zweiten Feuer, dass Unbekannte es wohl auch bei ihr versucht hätten. Sie erzählte: Ein kleines Fenster ihrer Laube, 30 mal 30 Zentimer klein, sei eingeschlagen worden. Dann seien zwei in Brand gesteckte Sitzpolsterkissen hinterhergeworfen worden. Ein größeres Feuer ist nicht ausgebrochen. Zuvor hatten es die Unbekannten offenbar an einem anderen Fenster versucht. Die Stelle, an der dieses scheinbar eingeschlagen werden sollte, war deutlich erkennbar.