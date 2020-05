Landgericht Düsseldorf : Anklage wegen Vergewaltigung im Schlaf

Der 32 Jahre alte Angeklagte mit seinen beiden Verteidigern. Foto: Wulf Kannegießer

Düsseldorf Im Schlaf soll ein 32 Jahre alter Mann eine 20-Jährige in einer Wohnung in Flingern überrascht und vergewaltigt haben. Der Angeklagte wollte sich am ersten Prozesstag nicht zu den Vorwürfen äußern.

Von Wulf Kannegießer

Die Vergewaltigung einer 20-Jährigen im Schlaf wird beim Landgericht Düsseldorf seit Montag einem Lageristen (32) angelastet. Als Begleiter eines Paares, das nach einem Altstadtbummel zu Jahresanfang in eine Wohnung in Flingern fuhr, soll er sich dort frühmorgens an der Frau vergangen haben, als sie noch schlief. Ihr Partner jener Nacht hatte die Räume zu diesem Zeitpunkt längst verlassen.

Zu Prozessbeginn hat der Angeklagte zu den Vorwürfen keine Aussage gemacht. Das Opfer soll am nächsten von insgesamt acht Verhandlungstagen gehört werden.

Laut Anklage hatte der 32-Jährige das Paar nach Flingern begleitet, hatte sich dann in der Wohnung in einem anderen Raum schlafen gelegt, das Paar also unbehelligt gelassen. Als er am Morgen zu sich gekommen sei, habe er die unbekleidete Frau im Schlaf überrascht und vergewaltigt, so der Vorwurf. Sie habe sich, sobald sie durch die Tat wach geworden sei, heftig gegen den 32-Jährigen gewehrt, heißt es weiter in der Anklage.

Ob und zu welchem Zeitpunkt der Angeklagte in diesem Verfahren eine eigene Version liefern will, ist derzeit noch ungewiss. Über seine Verteidiger wurde aber bekannt, dass die 20-Jährige parallel noch in einem völlig anderen Vergewaltigungsprozess im Krefeld ebenfalls als Opferzeugin genannt wird. Die Anwälte des 32-Jährigen wollen jetzt versuchen, weitere Details aus diesem anderen Prozess in Erfahrung zu bringen.

Im Düsseldorfer Fall soll der Angeklagte nach einem Streit um das Handy der Frau am Tatmorgen auch ein Klappmesser gezogen und sie bedroht haben. Daher wird ihm neben der Vergewaltigung auch Nötigung und Freiheitsberaubung vorgeworfen.