Nach Fund in den USA Großvaters Flaschenpost auf der Spur

Die Hausnummer fünf an der Ludenberger Straße ist eine unscheinbare Adresse, gelegen in einem Hinterhof an einer Verbindungsstraße im Düsseldorfer Osten. Über viele Jahre haben dort Maria und Johann Huppertz gewohnt, in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnküche und Etagen-WC. Ganz oben im Dachgeschoss des Wohnhauses, in das das Paar 1940 eingezogen war.