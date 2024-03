Historischer Fund aus den USA Spur einer Flaschenpost führt nach Düsseldorf

Düsseldorf/Cotuit · Der Fund einer 80 Jahre alten Flaschenpost im US-Bundesstaat Massachussetts beschäftigt jetzt Historiker in Düsseldorf. Was in dem Brief stand und wie die Flaschenpost nach Cape Cod gelangte - die ganze Geschichte.

04.03.2024 , 12:00 Uhr

Die Flasche wurde von einem Bewohner des Örtches Cotuit gefunden und an die dortige „Historical Society“ übergeben. Foto: Courtesy of the Historical Society of Santuit and Cotuit

Von Christopher Trinks