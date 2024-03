Fitness First in der Kö-Galerie Fitness-Studio ersetzt Jagdgeschäft an der Königsallee

Rund 3000 zahlende Mitglieder hat diese Filiale von Fitness First, es ist eine von deutschlandweit 114. Trainieren kostet 50 Euro im Monat, damit liegt der Standort preislich über John Reed an der Berliner Allee, aber unterhalb von Holmes Place an der anderen Kö-Seite. „Bisher ist die Resonanz super“, sagt Sulayman, der vor Ort ein zwölfköpfiges Team führt. Praktischerweise kann die neue Filiale auf bestehende Kundschaft aus dem alten Standort bauen. Bisher war Fitness First in den Schadow Arkaden, ebenfalls im Obergeschoss, allerdings auf einer fast doppelt so großen Trainingsfläche – und mit schöner Aussicht auf den Schadowplatz. Doch der Eigentümer von diesem Teil des Einkaufszentrums, die ALH Gruppe, hat Fitness First gekündigt, erzählt ein Insider. Ein Sprecher des Vermieters lehnt eine Stellungnahme ab. Studioleiter Sulayman sagt: „Wir mussten uns nach einem neuen Standort umschauen, weil die bisherige Fläche saniert wird.“