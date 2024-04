Termine von April bis November So wird die 25. Fischmarkt-Saison in Düsseldorf

In diesem Jahr wird auch Markus Zur die Besucher wieder mit Spießbraten versorgen, weitere altbekannte Aussteller sind im Jubiläumsjahr ebenfalls dabei. Der Name Fischmarkt ist unter anderem an den drei Ständen des holländischen Fischhändlers Roy Geraats Programm, dort gibt es frischen Fisch für die heimische Küche, Muscheln, Kibbeling, Fischsalat oder Aalbrötchen. Wer den ganzen Tag frühstücken will, wird am Stand „Déjeuner“ fündig, seit zwölf Jahren ist „Victor Estrella“ mit portugiesischen Delikatessen auf dem Fischmarkt vertreten, und bei „Incocagne“ gibt es französische Weine, Champagner und französische Delikatessenteller. Ein DJ legt außerdem bei „Bouqoro“ auf, wo man es sich in Strandstühlen gemütlich machen kann. Live-Bands sorgen an den Ständen der Brauereien „Schlüssel“ und „Gulasch“ für Stimmung.