Firmenlauf in Düsseldorf Tausende laufen bei B2Run rund um die Merkur Spiel-Arena

Auch in diesem Jahr leistet die B2Run-Laufserie einen Klimaschutz-Beitrag mit CO 2 -Zertifikaten: Um den unvermeidbaren CO 2 -Emissionen durch die Organisation des Events und der Anreise der Beteiligten entgegenzuwirken, werden in Kooperation mit First Climate Klimaschutzmaßnahmen gefördert. In diesem Jahr wird in diesem Zuge ein Wasserkraft-Projekt in Indien unterstützt.