Prozess in Düsseldorf : Finanzbeamtin kassierte zwölf Jahre lang doppeltes Gehalt

Prozess in Düsseldorf

Düsseldorf Wegen eines Abrechnungsfehlers hat eine Finanzbeamtin mehr als zwölf Jahre lang volles Gehalt bekommen – für eine halbe Stelle. Angeblich ist ihr das nicht aufgefallen.

In der Anklage heißt es, die heute 62-Jährige habe „pflichtwidrig und vorsätzlich“ nicht darauf hingewiesen, obwohl sie als Beamtin dazu verpflichtet gewesen wäre.

In der Gerichtsverhandlung am Freitag schwieg die Frau zu den Vorwürfen. Ihr Verteidiger will noch die früheren Vorgesetzten der Frau hören, um nachzuweisen, dass sie ahnungslos war.