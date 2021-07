Veranstaltungen in Düsseldorf : Neue Filme für Open-Air-Kino am Rhein stehen fest

Düsseldorf Immer mehr Programmpunkte des Open-Air-Kinos im Düsseldorfer Rheinpark stehen fest – darunter viele Previews. Für den ersten Abend verlosen wir jetzt 3x2 Karten.

Vor dem Start des Open-Air-Kinos am Rhein am 15. Juli füllt sich das Programm. Inzwischen stehen die Filme der ersten vier Wochen fest. Neu dazugekommen sind für Woche vier etwa „Catweazle“ am Samstag, 7. August, und die Preview der Komödie „Dream Horse“ mit Toni Collette am Montag, 9. August. Auch davor stehen viele Previews auf dem Programm; diese Filme starten erst später in den regulären Kinos.