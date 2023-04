Prozess in Düsseldorf Filialleiter soll Praktikantin sexuell belästigt haben

Düsseldorf · In einen Shop für Telekommunikation in Düsseldorf soll ein 26-jähriger Mitarbeiter übergriffig gegenüber einer Praktikantin geworden sein. Jetzt wird ihm der Prozess gemacht. In einem weiteren Fall soll ein 25-Jähriger seine Ex-Freundin bedroht und beleidigt haben.

Von Wulf Kannegießer

Zwei unterschiedliche Gewalttaten gegen Frauen kommen vorm Landgericht jetzt zur Verhandlung. Wegen sexueller Übergriffe auf eine Praktikantin (16) war ein Filialleiter (26) in erster Instanz zu zehn Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Eine andere Strafkammer prüft dann ein Amtsgerichtsurteil von einem Jahr Haft gegen einen 25-Jährigen. Er soll seiner Ex-Freundin und deren Familie in mehr als 60 Fällen nachgestellt, sie bedroht, beleidigt und monatelang in Angst versetzt haben. Beide Angeklagte haben gegen die Urteile jeweils Berufung eingelegt.