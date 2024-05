Ausstellung von Fiftyfifty Wie Kunst in Düsseldorf Obdachlosen helfen soll

Info

Eröffnung Die beiden Ausstellungen in der Fiftyfifty-Galerie, Jägerstraße 15, öffnen am Mittwoch, 15. Mai. Das Projekt „Lady Liberty“ im Impro 97 und Onomato sowie in verschiedenen Ladenlokalen startet am Donnerstag, 16 Mai. Am Sonntag, 19. Mai, eröffnet auch die Ausstellung der „Lady Liberty“ beim Kunstverein Kunst und Haltung. Alle Veranstaltungen finden jeweils von 18 bis 21 Uhr statt.

Veranstaltungen Impro 97 lädt am Samstag, 18. Mai, ab 19 Uhr zur „Performative Dance flow Party“, am 30. Juni ist die Finissage.

Führungen Es gibt sie an verschiedenen Standorten von „Lady Liberty“: Am Mittwoch, 26. Juni, und Samstag, 29. Juni, laden die Veranstalterinnen zum „Art Window and Talk“ ein.