FFT in Düsseldorf : Im Labor für politische Kunst

Lea Richter und Leonie Wendel laden am 8. und 15. Mai zu „Interventionen im urbanen Raum“ ein. Foto: Lea Richter & Leonie Wendel

Düsseldorf Das Forum Freies Theater (FFT) in Düsseldorf nimmt in einem Sonderprogramm im Mai die Stadtgesellschaft unter die Lupe — mit Aktionen, Installationen, Konzerten und Performances.

„Wir müssen uns das Theater als einen politischen Ort vorstellen“, könnte man frei nach Albert Camus orakeln. Vom 6. bis 28. Mai verwandelt sich das FFT in Düsseldorf in einen Marktplatz, auf dem an die Pariser Commune von 1871 erinnert wird und auf dem Fragen nach der Stadtgesellschaft der Zukunft gestellt werden.

Schwabinggrad Ballett kommt am 7. Mai zu einem Konzert ins FFT. Foto: Frank Egel/ Schwabinggrad Ballett

Die soziale Revolution von 1871 ist zum Leitmotiv dieses Stadtlabors mit dem Titel „Place Internationale“ avanciert. In der Pariser Commune stellten Männer, Frauen und Kinder die Frage nach einer besseren Gesellschaftsordnung und nach Selbstregierung; sie war ein Aufstand der Moderne gegen das Mittelalter und ist bis heute ein Fixpunkt für Künstler. Für das FFT-Sonderprogramm wurde die freie Kunstszene aufgerufen, das Thema Stadtgesellschaft neu zu denken und mit aktuellen Formen städtischer Demokratie zu experimentieren. Den ersten Veranstaltungsblock gab es im Herbst vergangenen Jahres. Im Mai ist das Finale mit Installationen, Konzerten, Workshops, Experimenten, Foto-Ausstellungen und Gesprächen. Hier eine Auswahl.

Die Ecole des Actes beschließt Ende Mai mit ihrem Programm „Über die Arbeit" das Stadtlabor „Place Internationale“. Foto: Ecole des Actes

Info Freier Eintritt zu allen Veranstaltungen Forum Freies Theater (FFT) Im November 2021 ist das FFT an den Konrad-Adenauer-Platz 1 umgezogen. Dort befindet sich auch die Zentralbibliothek. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen des Stadtlabors „Place Internationale“ ist kostenfrei. Mehr Infos zu den Veranstaltungen unter www.fft-duesseldorf.de

36 Stunden Theater Das Bühnenbild ist alltäglich: Betten, Tische, Stühle, Matten, eine Kochgelegenheit. Die drei Künstler Ayreen Anastas, Adania Shibli und René Gabri laden ihre Gäste in „A Scenario of Togetherness“ für 36 Stunden zum gemeinsamen Sitzen, Schlafen, Essen und Diskutieren über das Thema Zusammengehörigkeit ein.

Beginn am Freitag, 6. Mai, 21 Uhr, durchgehend bis Sonntagmorgen.

Bouchra Khalili Sie hat schon im Museum Folkwang, in Boston, Paris und im MoMA in New York ausgestellt. Ihr Thema: multimedial die unterdrückten Geschichten von Minderheiten erzählen. Im FFT zeigt die marokkanisch-französische Künstlerin „The magic latern“. Die Installation – mit Film, Siebdrucken und Wandteppich – setzt sich mit dem Geist der Französischen Revolution und der feministischen Medienpionierin Carole Roussopoulos (1945-2009) auseinander. Dabei greift Khalili auf frühe Filmverfahren und die Hand-Videokamera zurück.

Eröffnung am Freitag, 6. Mai, zu sehen bis Samstag, 28. Mai, Bühne 2.

Schwabinggrad Ballett & Arrivati Mit der These „Europa ist unhaltbar“ kommt das Agitprop-Kollektiv Schwabinggrad Ballett & Arrivati und wirft einen Blick auf die ungelösten Probleme der westlichen Welt und deren Ausschließungsmechanismen. Das Kollektiv – entstanden um die Jahrtausendwende – macht es sich zur Aufgabe, jenseits ritualisierter linker Protestformen unerwartete Situationen herzustellen, und setzt dabei auf Musik, Choreografie und Performance.

Konzert am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, ­Foyer im FFT.

Interventionen im urbanen Raum Rund um das FFT inszenieren Lea Richter und Leonie Wendel kleine Interventionen im städtischen Raum. „Boule, Blumen und Boote“ nennen sie ihre Aktionen, mit denen sie Leichtigkeit zurück in den Stadtraum bringen wollen. Die Düsseldorferinnen erforschen derzeit in einer Planwerkstatt in Flingern-Süd, wie Bürger sich an der Gestaltung ihrer Stadt beteiligen können. Ihnen geht es darum, die Wahrnehmung und Haltung der Menschen gegenüber ihrer Stadt zu verändern.

Stadtraum-Aktion am Sonntag, 8. Mai, 11 Uhr, und Sonntag, 15. Mai, 16 Uhr, Start am Konrad-Adenauer-Platz 1 (KAP1).

Fragmente der Commune Auf großformatigen Fotografien zeigt Arno Gisinger Erinnerungsobjekte aus der Pariser Commune nach ihrer Zerschlagung. Der österreichische Fotograf hat diese Zeitzeugnisse in historischen Schaukästen arrangiert.

Eröffnung am Freitag, 20. Mai, 18 Uhr, Intervention am 20. Mai, 20 Uhr; Installation bis Donnerstag, 26. Mai, Bühne 1.

Roadshow mit Gintersdorfer/ Klaßen Die Performance-Gruppe um um Monika Gintersdorfer und Knut Klaßen geht auf die Straße: „La Rue – Eine communale Roadshow“ nennen sie das groß angelegte Happening mit Songs, Tanz und Bewegung, gemeinsamem Denken, Essen und vorbehaltlosen Abhängen auf den Plätzen rund um das FFT. Die deutsch-französisch-westafrikanischen Grenzgänger bewegen sich thematisch-künstlerisch zwischen Afrika und Europa, zwischen Drama, Tanz und Theater.

Donnerstag, 26. Mai, Freitag, 27. Mai, Samstag, 28.5., 20 Uhr, auf den Plätzen in und um KAP1.

Lefebvre-Werkstatt Der Philosoph Henri Lefebvre (1901-1992) gilt als einer der „Väter“ der Pariser Studentenunruhen von 1968. Erstmals werden nun Kapitel aus seiner Arbeit über die Pariser Commune übersetzt und gelesen.

Montag, 16. Mai, bis Mittwoch, 18. Mai, jeweils 17 bis 20 Uhr, Foyer.

Arbeitsgespräche Zum Abschluss des Stadtlabors ist die Ecole des Actes zu Gast: Vier ihrer Teilnehmer kommen, andere werden für die Arbeitsgespräche um das Thema Selbstorganisation per Video zugeschaltet. In der Ecole verstehen sich alle als „Lernende“ vom afrikanischen Migranten bis zum französischen Schulabbrecher.