Entscheidung der Stadt : Feuerwerksverbot an Silvester in der Düsseldorfer Altstadt

Feuerwerksverbot an Silvester in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Oberbürgermeister Stephan Keller appelliert aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Lage in den Krankenhäusern an alle Düsseldorfer, auf das private Feuerwerk auch vor der Haustür zu verzichten. Die Verbotszone wird ausgeweitet.

Das Mitführen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern ist in diesem Jahr in der Silvesternacht in der Altstadt verboten. Das teilte die Stadt am Sonntagmittag mit. Mit der Maßnahme soll die Zahl der Verletzungen und Gefährdungen von Menschen durch den unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern reduziert werden.