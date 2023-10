Mahnwache vor dem Landtag in Düsseldorf Feuerwehrleute demonstrieren gegen späteren Ruhestand

Auch Marc Vogel und Marcel Angermund von der Düsseldorfer Feuerwehr standen am Donnerstag vor dem Landtag, um gegen das Gesetz zu demonstrieren. Sie arbeiten in der Woche 48 Stunden. Angermund bezeichnet den Gesetzentwurf als „Frechheit“, Vogel ist „enttäuscht“. Aus ihrer Erfahrung wissen sie, dass viele Feuerwehrleute in einem früheren Alter sterben als der Durchschnitt. „Psychisch und physisch sind wir in dem Beruf stark belastet“, sagte Vogel. Beispiele können sie unzählige aufzählen: körperliche Anstrengung durch das Tragen der Ausrüstung, nachts Aufstehen, wenn der Piepser klingelt, oder das Sehen von Unfallopfern. Besonders belastend sei es, Leichen von Kindern oder von Menschen zu sehen, die mitten aus dem Leben gerissen wurden, so Vogel. „Die Altersgrenze von 60 muss bleiben“, so Angermund. Viele Feuerwehrleute schaffen es nicht, noch länger zu arbeiten.