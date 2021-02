Einsatz in Düsseldorf : Feuerwehr zieht ertrunkenes Schaf aus dem Rhein

Düsseldorf Feuerwehrleute haben am Montagvormittag ein Schaf aus dem Rhein geholt, das dort ertrunken ist. Ein Hund soll das Tier ins Wasser gejagt haben.

Die Feuerwehr muss immer wieder wegen Tieren ausrücken, die in den Rhein geraten und es nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Wasser schaffen. Im vergangenen Jahr gab es der Feuerwehr zufolge fünf solcher Einsätze, in drei Fällen waren es Hunde, die gerettet werden mussten. 2019 gab es laut Statistik ebenfalls zwei Einsätze wegen Schafen, die im Rhein ertrunken sind. Beide Fälle fielen jedoch in die Sommermonate, in denen die Schafe wohl wegen der Hitze die Nähe zum Wasser suchen.