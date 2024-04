Standards nicht mehr erfüllt Düsseldorfer Feuerwehr plant massive Modernisierungsoffensive

In zwei Jahren Vorarbeit wurden die einzelnen Standorte begutachtet, sowohl auf Funktionalität vonseiten der Feuerwehr als auch die energetische Bewertung der Gebäude durch die Stadt. An über 60 Einzelkriterien wurde also der Bedarf ermittelt und eine möglichst effiziente und schnelle Planung für Neubauten und Sanierungen mit möglichst vielen Synergien erarbeitet. Begründet werden die erforderlichen Umbauten, Neubauten und Zusammenlegungen mit den Leistungsausweitungen der Feuerwehr insbesondere im Rettungsdienst. Jährlich steigen die Einsatzzahlen zwischen vier und sechs Prozent; entsprechend vergrößere sich nicht nur die Rettungsdienstflotte, sondern auch die Zahl der Mitarbeitenden. Für beides brauche es mehr Platz. Aktuell steige zudem die Anzahl der weiblichen Einsatzkräfte, an vielen Standorten gebe es aber bislang keine ausreichenden geschlechtergetrennten Sanitär- und Ruhebereiche. Weiterhin seien diverse Neuerungen beim Arbeitsschutz an vielen Standorten nicht realisiert und teilweise auch mit den bisherigen Gegebenheiten nicht zu realisieren. Mit dem gesteigerten Bedarf an Mitarbeitenden steige zudem der Anteil an Auszubildenden, für die ebenfalls entsprechende Kapazitäten geschaffen werden müssen. Hinzu komme außerdem, dass bislang geforderte Standortverlegungen noch nicht umgesetzt wurden, diese seien aber notwendig, um eine bessere Flächenabdeckung gewährleisten zu können.