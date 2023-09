Infektionstransporte in Düsseldorf Gut vorbereitet für den Ernstfall

Düsseldorf · Für Mediziner und Feuerwehrleute ist ein Hit immer ein Risiko. Das Kürzel steht für Hochinfektionstransport, also etwa die Verlegung von Ebola-Patienten in die Isolierstation. Eine Übung am Wochenende sollte Schwachstellen zeigen.

04.09.2023, 16:09 Uhr

Ein Schauspieler mimte den hochansteckenden Patienten, der vom Rettungsdienst in die Sonderisolierstation gebracht werden musste. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Beate Werthschulte

Simuliert wurde der Fall eines 55-jährigen Patienten – für ihn war eigens ein Schauspieler engagiert worden – der nach einem Heimatbesuch in Nigeria verschiedene Krankheitsanzeichen zeigt, wie etwa grippeähnliche Symptome, Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Dieser Patient wählt den Notruf 112, schildert seine Symptome und teilt mit, dass er vor wenigen Tagen aus Nigeria zurückgekommen sei. In einem solchen Fall klingeln in der Leitstelle alle Alarmglocken – könnte es sich doch um eine hochinfektiöse Krankheit wie beispielsweise das Lassafieber handeln.